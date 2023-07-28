«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Дина Хендерсона в аренду

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может отправиться в аренду.

В клубе решили расстаться с англичанином сразу после подписания Андре Онана. Приобрести Хендерсона рассчитывал «Ноттингем Форест», однако переговоры с «лесниками» по-прежнему не завершились успехом. По данным журналиста Сэмуэла Лакхёрста, в «Манчестер Юнайтед» готовы одобрить вариант с арендой 26-летнего вратаря, чтобы ускорить сделку. При этом в договоре должна быть прописана обязательная опция выкупа, которая активируется в течение полугода.

Дин Хендерсон, являющийся воспитанником «Манчестер Юнайтед», провёл всего 29 матчей за первую команду «красных дьяволов».