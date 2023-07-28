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Клуб Ла Лиги работает над подписанием ван де Бека

28 Июля 2023 • 22:54 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Жирона
12.08 18:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек интересен «Реал Сосьедаду».

Руководство «красных дьяволов» запланировало продажу нидерландца, чтобы затем усилить среднюю линию другим игроком. Согласно данным издания Noticias de Gipuzkoa, на которое ссылается инсайдер Фабрицио Романо, «Реал Сосьдад» активно работает над подписанием ван де Бека. Договорённость между клубами пока не достигнута, хавбек также не дал согласия на переход, но переговоры продолжаются.

Донни ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» в 2020 году за 39 млн евро. В активе хавбека 60 матчей за английский коллектив во всех турнирах.

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Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Донни ван де Бек трансферы футбола - лето 2023
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