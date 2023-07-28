Романо: «Фабиньо успешно прошёл медосмотр для перехода в «Аль-Иттихад»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Аль-Иттихада».

29-летний футболист согласовал с саудовским клубом трёхлетний контракт, о чём уже сообщалось ранее. По информации инсайдера Фабрицио Романо, теперь трансфер бразильца стал ещё ближе, поскольку тот успешно прошёл медосмотр для «Аль-Иттихада». «Ливерпуль» одобрил продажу хавбека – клубам осталось лишь дождаться момента, когда все документы будут оформлены.

Трансфер Фабиньо обойдётся «Аль-Иттихаду» более чем в 40 млн евро. Цвета «Ливерпуля» игрок представлял с 2018 года.