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Романо: «Фабиньо успешно прошёл медосмотр для перехода в «Аль-Иттихад»

28 Июля 2023 • 21:45 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Аль-Иттихада».

29-летний футболист согласовал с саудовским клубом трёхлетний контракт, о чём уже сообщалось ранее. По информации инсайдера Фабрицио Романо, теперь трансфер бразильца стал ещё ближе, поскольку тот успешно прошёл медосмотр для «Аль-Иттихада». «Ливерпуль» одобрил продажу хавбека – клубам осталось лишь дождаться момента, когда все документы будут оформлены.

Трансфер Фабиньо обойдётся «Аль-Иттихаду» более чем в 40 млн евро. Цвета «Ливерпуля» игрок представлял с 2018 года.

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Ливерпуль Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023 Фабиньо Энрике
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