Английский «Лутон Таун» усилился защитником «Вулверхэмптона» Райаном Джайлзом, о переходе игрока сообщает пресс-служба новичка Премьер-лиги. По данным портала Transfermarkt, новый клуб игрока заплатил за него 5,85 млн евро (при оценочной стоимости в 9 млн).

Джайлз – воспитанник «волков», однако после выпуска из клубной академии в 2018 году 23-летний защитник уходил в аренду из своего клуба восемь раз за пять лет. За основную команду «Вулверхэмптона» игрок обороны так и не сыграл в официальных матчах.

Напомним, что «Лутон Таун» вышел в АПЛ путём победы в турнире между командами, занявшими в Чемпионшипе места с третьего – по шестое.