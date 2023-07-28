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«Манчестер Юнайтед» вновь не смог удовлетворить запрос «Аталанты» по Хёйлунну слухи

28 Июля 2023 • 21:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн пока не переходит в «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд предпринял очередную попытку приобрести датского игрока, предложив за него около 65 млн евро (из которых порядка 4 млн – бонусы), информирует инсайдер Альфредо Педулла. Данное предложение уже достаточно близко к требованиям «Аталанты», но по-прежнему не соответствует им: бергамаски оценивают 20-летнего форварда в 67-70 млн евро. Отмечается, что судьба сделки во многом будет зависеть от предлагаемой структуры бонусов.

В подписании Расмуса Хёйлунна, напомним, также заинтересован «Пари Сен-Жермен».

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Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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