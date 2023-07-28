Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн пока не переходит в «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд предпринял очередную попытку приобрести датского игрока, предложив за него около 65 млн евро (из которых порядка 4 млн – бонусы), информирует инсайдер Альфредо Педулла. Данное предложение уже достаточно близко к требованиям «Аталанты», но по-прежнему не соответствует им: бергамаски оценивают 20-летнего форварда в 67-70 млн евро. Отмечается, что судьба сделки во многом будет зависеть от предлагаемой структуры бонусов.

В подписании Расмуса Хёйлунна, напомним, также заинтересован «Пари Сен-Жермен».