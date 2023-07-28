«Манчестер Юнайтед» отклонил первое предложение «Вест Хэма» по защитнику Гарри Магуайру.

Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, лондонский клуб предложил «красным дьяволам» 20 миллионов евро за трансфер 30-летнего футболиста. Сообщается, что английский гранд дал моментальный ответ, отклонив предложение от «Вест Хэма». По данным источника, «Манчестер Юнайтед» хочет выручить с продажи Магуайра более существенную сумму.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы сразу пять итальянских команд: «Ювентус», «Милан», «Рома», «Наполи» и «Интер». Однако все эти клубы хотят арендовать британца.