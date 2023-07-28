Скира: Фабиньо перешёл в «Аль-Иттихад»

Итальянский журналист Николо Скира в своих соцсетях доложил, что центральный полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо стал игроком саудовского «Аль-Иттихада».

Он отмечает, что клубы полностью согласовали все детали перехода, а стоимость трансфера составит 45 млн евро. Трудовое соглашение с бразильцем будет рассчитано до лета 2026 года, а получать в новом клубе звёздный новичок будет 25 млн евро.

Напомним, этим летом в «Аль-Иттихад» уже перебрались экс-звезда мадридского «Реала» Карим Бензема, бывший опорник «Лестера» и «Челси» Н’Голо Канте. Возглавляет команду португальский специалист Нуну Эшпириту Санту.

Бензема отметился голом и ассистом в дебютном матче за «Аль-Иттихад»