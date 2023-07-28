​Хаверц: «Думаю, стиль футбола «Арсенала» мне больше подходит»

Атакующий полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц поделился ощущениями от работы в новой команде.

Как известно, в летнее трансферное окно 24-летний Хаверц перебрался в «Арсенал» из «Челси».

«Очевидно, что здесь совершенно другой стиль футбола, чем тот, в который мы играли в «Челси». Я думаю, что этот стиль мне больше подходит. Конечно, всегда требуется некоторое время, чтобы адаптироваться. Я здесь только две с половиной недели. Мне ещё нужно кое-какое время, но я делаю всё, чтобы стараться выступать на высоком уровне», - сказал Хаверц ESPN.

Первый официальный матч в новом сезоне «Арсенал» проведёт уже 6 августа – против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.