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​Леви специально перенёс переговоры по Кейну с директором «Баварии» слухи

28 Июля 2023 • 18:51 Комментировать (1)

Переговоры между руководителями «Тоттенхэма» и «Баварии» по форварду Гарри Кейну были перенесены с пятницы на начало следующей недели. Как сообщает Bild, председатель лондонского клуба Даниэль Леви перенёс встречу с гендиректором мюнхенцев Яном-Кристианом Дризеном чуть ли не в последнюю минуту. Ссылаясь на инсайдеров из Англии, источник отмечает, что это типичная тактика Леви. Руководитель «шпор» хочет сохранять за собой полный контроль над переговорным процессом.

Напомним, что действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года. В пятницу звёздному форварду исполнилось 30 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Даниэль Леви Гарри Кейн Ян-Кристиан Дризен
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
28 Июля 2023 в 19:28
еврей он везде еврей
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