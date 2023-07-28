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«Челси» отдаст Слонину в аренду в Бельгию

28 Июля 2023 • 18:42 Комментировать
Эйпен
...
Вестерло
1 3.45 X 3.55 2 2.08
Через 20 ч. 47 мин.

Голкипер Габриэль Слонина, принадлежащий лондонскому «Челси», проведёт ближайший сезон в бельгийском клубе «Эйпен». Об этом в соцсетях пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Молодому футболисту всего 19 лет. Клубы договорились между собой, что вратарь обязательно получит регулярную игровую практику, так как в будущем в «Челси» рассчитывают вернуть футболиста в состав.

Напомним, что ранее Слонина выступал в клубе МЛС – «Чикаго Файр». У него насчитывается 32 официальных матча за этот клуб.

Контракт связывает бразильского игрока с «Челси» ещё пять лет – до лета 2028 года.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эйпен Габриэль Слонина
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