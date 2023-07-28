«Челси» отдаст Слонину в аренду в Бельгию

Голкипер Габриэль Слонина, принадлежащий лондонскому «Челси», проведёт ближайший сезон в бельгийском клубе «Эйпен». Об этом в соцсетях пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Молодому футболисту всего 19 лет. Клубы договорились между собой, что вратарь обязательно получит регулярную игровую практику, так как в будущем в «Челси» рассчитывают вернуть футболиста в состав.

Напомним, что ранее Слонина выступал в клубе МЛС – «Чикаго Файр». У него насчитывается 32 официальных матча за этот клуб.

Контракт связывает бразильского игрока с «Челси» ещё пять лет – до лета 2028 года.