​«Бешикташу» интересен атакующий хавбек из АПЛ

Атакующий полузащитник английского «Эвертона» Демарай Грэй в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Как сообщает Sky Sports, 27-летний футболист интересен турецкому «Бешикташу».

За «Эвертон» Грэй выступает с лета 2021 года. С тех пор футболист провёл 75 официальных матчей, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего Демарая Грэя в 20 миллионов евро. В конце июня этот футболист дебютировал за национальную сборную Ямайки.