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​«Бешикташу» интересен атакующий хавбек из АПЛ

28 Июля 2023 • 18:36 Комментировать

Атакующий полузащитник английского «Эвертона» Демарай Грэй в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Как сообщает Sky Sports, 27-летний футболист интересен турецкому «Бешикташу».

За «Эвертон» Грэй выступает с лета 2021 года. С тех пор футболист провёл 75 официальных матчей, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего Демарая Грэя в 20 миллионов евро. В конце июня этот футболист дебютировал за национальную сборную Ямайки.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Эвертон Демарай Грэй трансферы футбола - лето 2023
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