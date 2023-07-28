Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» готов отдать Мбаппе клубу АПЛ, но есть условие слухи

28 Июля 2023 • 17:58 Комментировать

Будущее Килиана Мбаппе остаётся туманным. «ПСЖ» не взял форварда в японское турне, поскольку он не стал продлевать контракт. Действующее соглашение 24-летнего игрока истекает в конце июня 2024 года, и чемпионы Франции не хотят терять Мбаппе бесплатно. При этом проскакивала информация о том, что звёздный Килиан уже договорился о переходе в «Реал» через год в статусе свободного агента.

Поговаривают, что Мбаппе отказался от перехода в «Аль-Хиляль» этим летом. Теперь «ПСЖ» готов выслушать предложения по аренде форварда на сезон 2023/2024 от клубов Премьер-лиги Англии. Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на iNews.

Отмечается, что «ПСЖ» может отпустить Мбаппе в аренду в АПЛ с условием – клуб-арендатор должен взять на себя зарплату игрока в полном объёме. По данным источника, интерес к Килиану проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

​«ПСЖ» решил, кем заменить Мбаппе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Далот рассказал, чему научился у Роналду
17:24 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ньюкасла» Льюис продолжит карьеру в «Уотфорде» официально
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Далот: «Манчестер Юнайтед» должен бороться за чемпионство
16:43 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» открыл статую Венгера
15:30 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл: «Хочу помочь «Челси» снова стать командой, которая борется за трофеи»
15:23 · Англия. Премьер-лига
Кудус будет готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если его позовёт тен Хаг
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Тоттенхэм» перенесли встречу по трансферу Кейна
14:28 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл: «Сказал Мудрику после тренировки продолжать в том же духе, он был в огне»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл: «Я бы с удовольствием стал капитаном «Челси»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл: «Маунт был одним из моих самых близких друзей в «Челси»
13:16 · Англия. Премьер-лига
Забитцер: «Я запомнил много приятных вещей за свой период в «Манчестер Юнайтед»
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» близок к продаже полузащитника
12:48 · Англия. Премьер-лига
Данк: «Мы хотим, чтобы Кайседо остался, но такое происходит в клубе не в первый раз»
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» близок к согласованию контракта с Хадсоном-Одои, клуб уверен в трансфере
11:55 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов Серии А хотят подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра 4
Все новости
Рекомендуем