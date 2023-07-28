Будущее Килиана Мбаппе остаётся туманным. «ПСЖ» не взял форварда в японское турне, поскольку он не стал продлевать контракт. Действующее соглашение 24-летнего игрока истекает в конце июня 2024 года, и чемпионы Франции не хотят терять Мбаппе бесплатно. При этом проскакивала информация о том, что звёздный Килиан уже договорился о переходе в «Реал» через год в статусе свободного агента.

Поговаривают, что Мбаппе отказался от перехода в «Аль-Хиляль» этим летом. Теперь «ПСЖ» готов выслушать предложения по аренде форварда на сезон 2023/2024 от клубов Премьер-лиги Англии. Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на iNews.

Отмечается, что «ПСЖ» может отпустить Мбаппе в аренду в АПЛ с условием – клуб-арендатор должен взять на себя зарплату игрока в полном объёме. По данным источника, интерес к Килиану проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

​«ПСЖ» решил, кем заменить Мбаппе