​Далот рассказал, чему научился у Роналду

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Диогу Далот высказался о Криштиану Роналду.

«Он очень помог мне за пределами поля. То, как он себя ведёт, его дисциплина – это многое мне дало. Для меня было радостью играть с ним и быть его партнёром по команде. Некоторые вещи я не буду озвучивать, но в целом наибольшее впечатление на меня произвела его дисциплина. У Роналду я научился быть последовательным в хороших проявлениях», - сказал Далот ESPN.

Напомним, что с начала 2023 календарного года Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».