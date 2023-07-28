​Далот: «Манчестер Юнайтед» должен бороться за чемпионство

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот высказался на тему задач команды на следующий сезон.

«Мы хотим стремиться к тому, чтобы вести борьбу за титул Премьер-лиги. Есть много команд, с которыми нужно конкурировать, но мы – «Манчестер Юнайтед». Мы должны смотреть на это не как на мотивацию, а как на ответственность за достижение целей этого клуба. Думаю, мы можем выступить лучше, чем в прошлом сезоне», - сказал Далот ESPN.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьей позиции.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» завоёвывал титул Премьер-лиги в сезоне 2012/2013 под руководством Алекса Фергюсона.