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​«Арсенал» открыл статую Венгера

28 Июля 2023 • 16:43 Комментировать

«Арсенал» решил по-особенному отметить вклад Арсена Венгера в развитие клуба. Около стадиона «Эмирейтс» была установлена статуя французского тренера. Она была открыта в пятницу, о чём «канониры» рассказывают на своём официальном сайте.

Арсен Венгер тренировал «Арсенал» с октября 1996 года по май 2018 года. За это время команда трижды становилась чемпионом Англии (1998, 2002, 2004), семь раз выигрывала Кубок Англии и семь раз выигрывала Суперкубок Англии.

Особенным для «Арсенала» получился сезон 2003/2004. Тогда «канониры» выиграли Премьер-лигу без единого поражения. Это достижение команды Арсена Венгера до сих пор в Англии никто не повторил.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон
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