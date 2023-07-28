Чилуэлл: «Хочу помочь «Челси» снова стать командой, которая борется за трофеи»

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл рассказал о своих целях на ближайший сезон. Англичанин хочет помочь своей команде выиграть трофей после кампании, в которой «пенсионеры» не завоевали ни одной награды и финишировали на двенадцатом месте в Премьер-лиге.

«Хочу помочь «Челси» снова стать командой, которая борется за трофеи. Я знаю, что мы вернёмся на правильный путь в обозримом будущем. Хочу стать одной из причин, по которым команда добьётся успеха», – цитирует Чилуэлла журналист Скотт Троттер.

Чилуэлл в последние два сезона пропустил много матчей из-за различных травм. В своей дебютной кампании за «Челси» игрок выиграл с командой Лигу чемпионов в 2021 году.