Кудус будет готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если его позовёт тен Хаг

Нападающий амстердамского «Аякса» Мохаммед Кудус будет готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если его в команду позовёт бывший тренер Эрик тен Хаг, который ныне возглавляет «красных дьяволов».

Напомним, в гонке за Кудусом также участвует лондонский «Челси», но если верить изданию Sky Sports, Мохаммед перейдёт в «Манчестер Юнайтед» при условии, что «красные дьяволы» смогут договориться о сумме компенсации с «Аяксом».

Кудус может сыграть на трёх позициях: в центре нападения, на правом фланге и на позиции «десятки». Игрок уже дал понять руководству «Аякса», что хочет уйти на повышение в это трансферное окно.