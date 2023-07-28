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Марез – игрок «Аль-Ахли» официально

28 Июля 2023 • 14:42 Комментировать

Полузащитник Рияд Марез завершил свой трансфер в «Аль-Ахли» Джидда. Команда из Саудовской Аравии и «Манчестер Сити» объявили об этой новости на своих официальных сайтах.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Сити» получит за алжирца компенсацию в размере 35 миллионов евро. Футболист подписал с «Аль-Ахли» Джидда контракт сроком на четыре года. Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии алжирец будет зарабатывать около 50 миллионов евро в год.

Напомним, Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года. С учётом периода в «Лестере», алжирец за свою карьеру пять раз становился чемпионом Англии.

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Манчестер Сити Аль-Ахли Джидда Рияд Марез трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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