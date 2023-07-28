Полузащитник Рияд Марез завершил свой трансфер в «Аль-Ахли» Джидда. Команда из Саудовской Аравии и «Манчестер Сити» объявили об этой новости на своих официальных сайтах.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Сити» получит за алжирца компенсацию в размере 35 миллионов евро. Футболист подписал с «Аль-Ахли» Джидда контракт сроком на четыре года. Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии алжирец будет зарабатывать около 50 миллионов евро в год.

Напомним, Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года. С учётом периода в «Лестере», алжирец за свою карьеру пять раз становился чемпионом Англии.