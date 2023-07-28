«Бавария» и «Тоттенхэм» перенесли встречу по трансферу Кейна

Мюнхенская «Бавария» и «Тоттенхэм» не смогли сегодня встретится для переговоров по трансферу нападающего Гарри Кейна. По информации от журналиста Фабрицио Романо, обсуждение сделки перенесли на следующую неделю.

Ранее сообщалось, что делегация «Баварии» в пятницу должна была прилететь в Лондон для того, чтобы согласовать сделку по трансферу Кейна. Тем не менее, встречу решили перенести.

Напомним, ситуация по трансферу Кейна пока остаётся прежней. У игрока остаётся год по контракту с «Тоттенхэмом», а «шпоры» хотят выручить за своего воспитанника свыше 100 миллионов евро. «Бавария» сохраняет оптимизм насчёт того, что сделку получится оформить.