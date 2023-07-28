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Чилуэлл: «Сказал Мудрику после тренировки продолжать в том же духе, он был в огне»

28 Июля 2023 • 14:28 Комментировать

Фуллбек «Челси» Бен Чилуэлл дал понять, что вингер команды Михаил Мудрик находится в хорошей форме во время предсезонной подготовки. Напомним, украинец перебрался на «Стэмфорд Бридж» в январе за 70 миллионов евро из донецкого «Шахтёра», но в первые полгода отметился лишь двумя ассистами в Английской премьер-лиге.

«Он еще не раскрыл свой потенциал, я говорил ему об этом раньше. После сегодняшней тренировки мы снова поговорили с Мишей. Я просто хотел сказать ему, чтобы он продолжал в том же духе, ведь на тренировке он был просто в огне», – сказал Чилуэлл в интервью журналисту Скотту Троттеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилуэлл Михаил Мудрик
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