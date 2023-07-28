Чилуэлл: «Я бы с удовольствием стал капитаном «Челси»

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл выразил желание стать капитаном лондонской команды. Напомним, англичанин выступает за «пенсионеров» с 2020 года, когда перешёл из «Лестера» за сумму в районе 50 миллионов евро.

«Конечно, я бы с удовольствием стал новым капитаном «Челси». Я уверен, что вы уже получили подобный ответ от других игроков команды. Вне зависимости от того, получу я повязку или нет, моя роль не особо изменится. Не думаю, что тебе нужна повязка для того, чтобы быть лидером», – цитирует Чилуэлла журналист Скотт Троттер.

Напомним, Бен в своём дебютном сезоне за «Челси» выиграл Лигу чемпионов, будучи основным левым защитником команды.