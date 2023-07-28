Чилуэлл: «Маунт был одним из моих самых близких друзей в «Челси»

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл рассказал, как пережил уход Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед». Напомним, воспитанник «синих» перебрался на «Олд Траффорд» за сумму в районе 60 миллионов евро.

«Маунт был одним из моих самых близких друзей в «Челси». Мне будет не хватать одного из своих лучших друзей, с которым я провёл много времени как на поле, так и за его пределами. Когда Мэйсон ушёл, я написал в социальных сетях, что в своё время в перешёл в «Челси» в том числе из-за него. Грустно было видеть, как он уходит, но я не собираюсь комментировать причины случившегося», – цитирует Чилуэлла журналист Скотт Троттер.