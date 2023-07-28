«Ливерпуль» близок к продаже полузащитника

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо близок к смене клубной прописки. Новым местом работы бразильского футболиста станет саудовский «Аль-Иттихад».

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, клубы провели успешные переговоры и договорились об условиях сделки. Ожидается, что в ближайшее время Фабиньо пройдет медицинский осмотр и подпишет с новым работодателем контакт на три года.

29-летний полузащитник выступает за мерсисайдцев с 2018 года, а его контракт истекает в конце июня 2026 года.

В прошлом сезоне Фабиньо сыграл в Премьер-лиге 36 матчей, в которых записал на свой счет две результативные передачи.