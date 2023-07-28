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«Ливерпуль» близок к продаже полузащитника

28 Июля 2023 • 12:55 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо близок к смене клубной прописки. Новым местом работы бразильского футболиста станет саудовский «Аль-Иттихад».

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, клубы провели успешные переговоры и договорились об условиях сделки. Ожидается, что в ближайшее время Фабиньо пройдет медицинский осмотр и подпишет с новым работодателем контакт на три года.

29-летний полузащитник выступает за мерсисайдцев с 2018 года, а его контракт истекает в конце июня 2026 года.

В прошлом сезоне Фабиньо сыграл в Премьер-лиге 36 матчей, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023 Фабиньо Энрике
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