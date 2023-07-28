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Данк: «Мы хотим, чтобы Кайседо остался, но такое происходит в клубе не в первый раз»

28 Июля 2023 • 12:48 Комментировать

Капитан и центральный защитник «Брайтона» Льюис Данк высказался о ситуации с будущим полузащитника Мойсеса Кайседо, который согласовал условия контракта с «Челси» и ожидает перехода в лондонский клуб.

«Подобное происходит впервые, в будущем тоже будут подобные ситуации. Сейчас Кайседо находится в затруднительном положении. Мы не хотим, чтобы он уходил. Мы надеемся, что Мойсес останется и мы сможем оставить его счастливым», – цитирует Данка Football Daily.

Напомним, «Брайтон» требует за Кайседо около 120 миллионов евро, тогда как «Челси» пока не готов удовлетворять требования «чаек». Вероятно, «синие» скоро переключатся на альтернативные варианты, если прогресс в переговорах  не будет достигнут.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Льюис Данк Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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