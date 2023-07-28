«Фулхэм» близок к согласованию контракта с Хадсоном-Одои, клуб уверен в трансфере

Лондонский «Фулхэм» уверен в том, что сможет купить у соседей из «Челси» вингера Каллума Хадсона-Одои, которого руководство «пенсионеров» готово отпустить в это трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «дачники» близки к тому, чтобы согласовать условия контракта с англичанином.

Отмечается, что ключевую роль в продвижении трансфера играет главный тренер «Фулхэма» Марку Силва, который решил остаться в клубе, несмотря на щедрое предложение из Саудовской Аравии.

«Фулхэм» пока предлагал за Хадсона-Одои максимум 4 миллиона евро, тогда как «Челси» требует за своего воспитанника в два раза больше – 8 миллионов.