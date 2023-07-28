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Пять клубов Серии А хотят подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра

28 Июля 2023 • 11:55 Комментировать (3)

Центральный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может покинуть Туманный Альбион в текущее трансферное окно. По информации DeadlineDayLive, футболист пользуется спросом среди топ-клубов итальянского чемпионата.

Заинтересованность в подписании Магуайра проявляют туринский «Ювентус», «Милан», «Рома», «Наполи» и «Интер». Названные клубы планируют арендовать англичанина с правом последующего выкупа.

Гарри выступает за «красных дьяволов» с лета 2019 года. Срок трудового соглашения 30-летнего защитника с манкунианцами рассчитан до конца июня 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Милан Ювентус Манчестер Юнайтед Наполи Гарри Магуайр
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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InterSan
28 Июля 2023 в 12:33
Возможно в Италии, с гораздо более низкой скоростью футбола - он начнет играть.
FORZAYOU
28 Июля 2023 в 12:44
Скорости ниже, но тактики больше. Этому тупице - это ещё хуже...
InterSan
28 Июля 2023 в 13:38
Возможно он из-за скорости и не может быстро думать.
Если перейдет - посмотрим.
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