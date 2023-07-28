Пять клубов Серии А хотят подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра

Центральный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может покинуть Туманный Альбион в текущее трансферное окно. По информации DeadlineDayLive, футболист пользуется спросом среди топ-клубов итальянского чемпионата.

Заинтересованность в подписании Магуайра проявляют туринский «Ювентус», «Милан», «Рома», «Наполи» и «Интер». Названные клубы планируют арендовать англичанина с правом последующего выкупа.

Гарри выступает за «красных дьяволов» с лета 2019 года. Срок трудового соглашения 30-летнего защитника с манкунианцами рассчитан до конца июня 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.