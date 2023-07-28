Почеттино не нужен новый вратарь, его устраивает Кепа

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино не намерен приглашать в команду нового голкипера, так как доволен игрой нынешнего вратаря Кепы Аррисабалаги. Напомним, ранее ходили слухи о возможной продаже испанца в это трансферное окно.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Челси» пока не намерен искать нового вратаря на роль основного. Вероятно, клуб пригласит игрока на роль сменщика Кепы, так как Эдуар Менди недавно покинул «Челси» ради перехода в «Аль-Ахли» Джидда.

Кепа в прошлом сезоне отвоевал себе место в основном составе «Челси», вытеснив из старта Эдуара Менди.