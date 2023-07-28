«Челси» готов продать Галлахера минимум за 58 миллионов евро

Лондонский «Челси» назвал минимальный ценник за полузащитника Конора Галлахера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» будут готовы продать своего воспитанника только в том случае, если получат за него минимум 58 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не хотел бы терять Галлахера, так как считает англичанина очень талантливым футболистом. Тем не менее, руководство не до конца разделяет мнение тренера и будет готово к продаже, если получит выгодное предложение.

Галлахер ранее был интересен таким клубам, как «Вест Хэм» и «Ньюкасл», но никто из них пока не готов удовлетворить требования «Челси».