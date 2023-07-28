«Челси» пока не делал предложений по Олисе

Лондонский «Челси» пока не делал никаких предложений по трансферу полузащитника «Кристал Пэласа» Майкла Олисе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «синим» действительно интересен игрок молодёжной сборной Франции, но в данный момент клуб проверяет, насколько серьёзна его последняя травма.

Отмечается, что «Челси» во всяком случае будет готов заплатить за футболиста отступные в размере 35 миллионов евро, которые прописаны в контракте Майкла с «Кристал Пэлас».

Олисе ранее также связывали с «Манчестер Сити», но более конкретный интерес в данный момент проявляет именно «Челси».