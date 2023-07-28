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«Челси» пока не делал предложений по Олисе

28 Июля 2023 • 10:55 Комментировать

Лондонский «Челси» пока не делал никаких предложений по трансферу полузащитника «Кристал Пэласа» Майкла Олисе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «синим» действительно интересен игрок молодёжной сборной Франции, но в данный момент клуб проверяет, насколько серьёзна его последняя травма.

Отмечается, что «Челси» во всяком случае будет готов заплатить за футболиста отступные в размере 35 миллионов евро, которые прописаны в контракте Майкла с «Кристал Пэлас».

Олисе ранее также связывали с «Манчестер Сити», но более конкретный интерес в данный момент проявляет именно «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Майкл Олисе трансферы футбола - лето 2023
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