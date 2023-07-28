«Манчестер Сити» назвал «Барселоне» стоимость Канселу

«Манчестер Сити» готов продать защитника Жоау Канселу в каталонскую «Барселону», если «сине-гранатовые» выполнят финансовые требования «горожан». Об этом сообщил инсайдер Хави Мигель.

По сообщениям журналиста, английский клуб расстанется с португальским латералем, если за него предложат 50 миллионов евро. Однако «Барселона», испытывающая финансовые трудности, не может потратить такие деньги. Каталонцы рассчитывают арендовать игрока на следующий сезон. Главным инициатором подписания Канселу является наставник «Барсы» Хави Эрнандес.

В прошлом сезоне Жоау выступал в аренде за мюнхенскую «Баварию». Его контракт с «Сити» рассчитан до середины 2027 года.