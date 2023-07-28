Лукас Моура близок к трансферу в Мексику

Бывший полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Лукас Моура может продолжить карьеру за океаном. Как информирует инсайдер Рената Виллаш-Боаш, у 30-летнего бразильца есть вариант трудоустройства в чемпионате Мексики.

Заинтересованность в трансфере Моуры проявляет «Монтеррей». Клуб уже вступил в переговоры со звездным свободным агентом. Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшем будущем.

Лукас защищал цвета «Тоттенхэма» с 2018 года. В составе лондонского коллектива бразилец провел 221 поединок, записав на свой счет 39 забитых мячей и 27 результативных передач.