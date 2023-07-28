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«Челси» повесил ценник на Хадсона-Одои

28 Июля 2023 • 07:46 Комментировать

Руководство «Фулхэма» заинтересовано в подписании вингера лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, стороны ведут активные переговоры. Боссы «дачников» предложили «пенсионерам» четыре миллиона фунтов за трансфер Каллума. Однако эта сумма не устроила «синих». «Челси» рассчитывает выручить с продажи Хадсона-Одои порядка восьми миллионов. «Фулхэм» надеется найти компромисс и закрыть сделку в ближайшие дни.

В минувшем сезоне полузащитник играл на правах аренды за леверкузенский «Байер». Он принял участие в 21 поединке, отметившись голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Каллум Хадсон-Одои трансферы футбола - лето 2023
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