«Челси» повесил ценник на Хадсона-Одои

Руководство «Фулхэма» заинтересовано в подписании вингера лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, стороны ведут активные переговоры. Боссы «дачников» предложили «пенсионерам» четыре миллиона фунтов за трансфер Каллума. Однако эта сумма не устроила «синих». «Челси» рассчитывает выручить с продажи Хадсона-Одои порядка восьми миллионов. «Фулхэм» надеется найти компромисс и закрыть сделку в ближайшие дни.

В минувшем сезоне полузащитник играл на правах аренды за леверкузенский «Байер». Он принял участие в 21 поединке, отметившись голом и результативной передачей.