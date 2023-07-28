Уход Алькантары из «Ливерпуля» маловероятен

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара вряд ли покинет клуб в текущее трансферное окно.

Действующий контракт испанца истекает в середине следующего года, и «Ливерпуль», как неоднократно сообщалось в начале лета, всерьёз рассматривал возможность расставания с игроком. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, несмотря на прежние слухи, всё идёт к тому, что 32-летний хавбек не будет продан до закрытия трансферного окна.

Тьяго Алькантара присоединился к «Ливерпулю» в 2020 году, перебравшись из «Баварии» за 22 млн евро. В завершившейся кампании футболист принял участие в 28 матчах команды Юргена Клоппа, став автором одной результативной передачи.