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Уход Алькантары из «Ливерпуля» маловероятен

28 Июля 2023 • 02:06 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара вряд ли покинет клуб в текущее трансферное окно.

Действующий контракт испанца истекает в середине следующего года, и «Ливерпуль», как неоднократно сообщалось в начале лета, всерьёз рассматривал возможность расставания с игроком. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, несмотря на прежние слухи, всё идёт к тому, что 32-летний хавбек не будет продан до закрытия трансферного окна.

Тьяго Алькантара присоединился к «Ливерпулю» в 2020 году, перебравшись из «Баварии» за 22 млн евро. В завершившейся кампании футболист принял участие в 28 матчах команды Юргена Клоппа, став автором одной результативной передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара трансферы футбола - лето 2023
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