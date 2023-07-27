«Брайтон» требует за Кайседо более 115 млн евро

«Брайтон» не торопится продавать полузащитника Мойсеса Кайседо.

Как стало известно в четверг, «чайки» отклонили очередное предложение «Челси» по 21-летнему игроку. Согласно информации журналиста Дэвида Орнштейна, «Брайтон» твёрдо намерен удержать эквадорца в своих рядах, поэтому даже не задумается о его продаже нынешним летом, если потенциальные покупатели не предложат от 100 млн фунтов стерлингов (около 116 млн евро).

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мойсеса Кайседо значительно ниже – в 75 млн евро. Текущий контракт футболиста рассчитан до середины 2027 года.