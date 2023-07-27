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Фред покинет «Манчестер Юнайтед», интерес проявляют четыре клуба

27 Июля 2023 • 21:55 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред будет продан в текущее трансферное окно.

Руководство манкунианцев намерено выручить средства от продажи игроков, и 30-летний хавбек – один из основных кандидатов на уход. По данным журналиста Альфредо Педуллы, уход бразильца почти неизбежен. В настоящий момент футболист рассматривает четыре предложения: от лондонского «Фулхэма», одного клуба из Саудовской Аравии и двух представителей чемпионата Турции.

Фред принял участие в 213 матчах «Манчестер Юнайтед» с момента прихода в клуб в 2018 году, записав себе в актив 14 забитых мячей и 19 результативных передач. Действующий контракт игрока истекает по окончании сезона-2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Комментарии (3)
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BrooklynMU
27 Июля 2023 в 22:18
Номер 17 наверно освобождают для Хёйлунна😃
BrooklynMU
27 Июля 2023 в 22:18
Номер 17 наверно освобождают для Хёйлунна😃
BrooklynMU
27 Июля 2023 в 22:18
Номер 17 наверно освобождают для Хёйлунна😃
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