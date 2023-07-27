Нападающий Тюдор Мендель-Идову перебрался из «Челси» в «Андерлехт». Об этом бельгийский клуб сообщил на своем официальном сайте. 18-летний футболист пополнил состав «Андерлехта» свободным агентом.

Вингер подписал с бельгийской командой трудовой договор на три сезона. Мендель-Идову выбрал себе 77-й игровой номер.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах футболиста заинтересована «Барселона», но у «Андерлехта» получилось перехватить игрока.

В минувшем сезоне Мендель-Идову появился на поле в 12 матчах молодежной Английской премьер-лиги, забил шесть мячей и стал автором трех результативных передач.