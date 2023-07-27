«Челси» готов перехватить трансферную цель «Ливерпуля»

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа интересен лондонскому «Челси».

Основным претендентом на 19-летнего игрока считается «Ливерпуль», уже ведущий официальные переговоры по трансферу, но пока не достигший договорённости со «святыми». Как информирует журналист Бен Джейкобс, в борьбу за бельгийца намерен вмешаться «Челси», причём «синие» готовы предложить «Саутгемптону» более солидную компенсацию за трансфер, чем «Ливерпуль». Тем не менее, по данным источника, в настоящий момент именно мерсисайдцы имеют наилучшие шансы подписать перспективного хавбека.

«Саутгемптон» оценивает Ромео Лавиа почти в 60 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до 2027 года.