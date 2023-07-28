Почему «Астон Вилла» может стать главной сенсацией нового сезона в Премьер-лиге

«Астон Вилла» ещё по ходу прошлого сезона многих удивила и совершила серьёзное восхождение по таблице Премьер-лиги. Летом бирмингемцы проводят грамотную селекцию, что сулит новые успехи. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает начать поддерживать подопечных Унаи Эмери, пока это не стало мейнстримом.

Рывок Эмери в прошлом сезоне

«Астон Вилла» неудачно начала прошлый сезон. В 12 стартовых турах бирмингемцы набрали 9 очков и расположились на 17-м месте. Такой результат был чреват борьбой за выживание, поэтому руководство клуба приняло решение уволить Стивена Джеррарда. Один матч команда провела с исполняющим обязанности наставника, а затем пригласила Унаи Эмери. К моменту прихода испанца «Астон Вилла» успела набрать ещё три балла и взобраться на 14-ю строчку, но перспективы всё равно были не самые радужные.

Эмери взялся за дело. В первых 19 матчах под руководством Эмери «Астон Вилла» неизменно забивала, что стало рекордом клуба. В конечном счёте бирмингемцы поднялись на седьмую строчку и пробились в Лигу конференций, опередив в борьбе за это место «Тоттенхэм». Напомним, что позади остался и многострадальный «Челси». «Астон Вилла» всего на очко отстала от «Брайтона», которым восхищались, и на шесть – от «Ливерпуля». В сущности, совсем ничего, учитывая, что Эмери принял команду далеко не сразу.

Эмери как залог успеха «Астон Виллы»

Про тренерские успехи Эмери рассказывать не надо. Это один из самых успешных наставников, который при этом не умеет работать с топ-клубами. Ни в «Арсенале», ни в «ПСЖ» у него не получилось добиться требуемых результатов. Однако «Астон Вилла» как раз не топ-клуб. Это в целом довольно небольшая команда, провинциальная в общем-то. Эмери же на протяжении всей карьеры добивался успеха именно с такими – «Валенсия», «Севилья», «Вильярреал», где давления не было.

При этом сомнений в тренерских качествах Эмери нет. Это действительно один из лучших тренеров современности по своим идеям. Просто это наставник для победы в Лиге чемпионов, однако и «Астон Вилла» такие задачи не ставит. В свою очередь навести шум, прыгнуть выше головы, выжать максимум из средней команды – это то, что Эмери умеет делать лучше всех во всей Европе.

Грамотная селекция

При этом в кои-то веки Эмери получил команду, которая не вынуждена продавать своих лидеров, а может усиляться. «Астон Вилла» летом сохранит своих основных игроков, если не случится чего-то экстраординарного. При этом бирмингемцы очень здорово укрепили состав.

В центре обороны будет играть Пау Торрес, который прекрасно знаком Эмери по работе в «Вильярреале». Пару лет назад за испанским защитником гонялись все топ-клубы, но он немного сдал в игре. И всё же Торрес остаётся качественным футболистом, а наставник знает все сильные и слабые стороны новичка, что очень важно для его инкорпорирования в состав. На фланге атаки будет играть Мусса Диаби, который тоже входил в шорт-листы грандов. Француз пока не дорос до уровня топ-звезды, но он где-то на подходе. Эмери умеет раскрывать таких футболистов, и Диаби по силам стать лидером «Астон Виллы». Вдобавок к этому бирмингемцы сумели убедить Юри Тилеманса выбрать их проект. Бельгиец, который пребывал в статусе свободного агента, мог выбрать команду по своему усмотрению, но предпочёл именно «Астон Виллу».

Чего ждать от «Астон Виллы»?

На самом деле хочется дать рискованный прогноз. Бирмингемцы с учётом уровня игры в прошлом сезоне, сильного тренера и довольно хорошего состава могут замахнуться на борьбу даже за топ-4. Понятное дело, что подопечные Эмери точно не будут фаворитами: сложно таковыми стать в турнире, где соперниками будут «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси». Не надо сбрасывать со счетов «Ньюкасл» и даже «Тоттенхэм», хотя «шпор» в меньшей степени. Тем не менее «Астон Вилла» вполне может преподнести сюрприз.

Помешать может лишь любовь Эмери к еврокубкам. «Астон Вилла» стартует в Лиге конференций, а команды испанского тренера традиционно здорово выступают именно на континентальной арене. Несмотря на селекцию, у бирмингемцев нет необходимой глубины состава, учитывая, что в Англии есть ещё два кубковых соревнования. Если Эмери сможет грамотно распределить силы, то у «Астон Виллы» есть всё, чтобы удивить.

Роман Андреев