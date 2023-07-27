Байи близок к тому, чтобы стать одноклубником Роналду

Ивуарийский центрдеф «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи стал ближе к тому, чтобы стать одноклубником Криштиану Роналду и перейти в саудовский «Аль-Наср». Как пишет Saudi Sport, стороны клуба и игрока продвинулись в переговорах.

Напомним, что 29-летний Байи стал игроком манкунианцев летом 2016 года. За «красных дьяволов» провёл 113 матчей, забил гол, отдал ассист. Сезон минувший провёл в аренде в «Марселе».

У защитника остаётся всего один год по контракту с его нынешним клубом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока всего в 5 млн евро.