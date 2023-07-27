Романо: «Брайтон» отклонил новое предложение «Челси» по Кайседо»

Лондонский «Челси» предпринял очередную попытку купить полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

По информации источника, «пенсионеры» предложили за эквадорца 80 млн фунтов стерлингов (около 93 млн евро), что не устроило «Брайтон». Как дополняет инсайдер Фабрицио Романо, руководство «чаек», как и ранее, без раздумий ответило отказом. Стороны по-прежнему пытаются найти компромисс, переговоры продолжаются.

Трудовое соглашение Мойсеса Кайседо с «Брайтоном» действует до 2027 года. 21-летний хавбек уже договорился с «Челси» о личных условиях сотрудничества, если верить прежним отчётам.