​«Интер» лидирует в гонке за форвардом «Арсенала» после отказа от Лукаку

«Интер» не смог сохранить в своих рядах нападающего Ромелу Лукаку. В прессе сообщалось о том, что миланский гранд отказался от бельгийца из-за его переговоров с «Ювентусом». Теперь «нерадзурри» нацелились на Фоларина Балогуна из «Арсенала». Как сообщает The Independent, именно «Интер» является фаворитом в гонке за 22-летним футболистом.

Также интерес к Фоларину Балогуну, игроку национальной сборной США, проявляют «РБ Лейпциг» и «Монако».

Фоларин Балогун оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 30 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Балогун играл за «Реймс» на правах аренды.