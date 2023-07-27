22-летний брат Леандера Дендонкера завершил карьеру

22-летний защитник Ларс Дендонкер, являющийся братом более знаменитого хавбека Леандера Дендонкера, объявил о завершении профессиональной карьеры в своих социальных сетях. Причиной этому стали проблемы с сердцем.

Начинал свои первые шаги в футболе Дендонкер в родной Бельгии в академии «Брюгге». Три года назад перебрался с «Брайтон», выступал за команду не старше 23-х лет, после уходил в аренду в шотландский «Сент-Джонстон».

Летом прошлого года покинул систему «чаек», а год спустя объявил о том, что прощается с футболом как профессиональный игрок.