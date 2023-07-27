Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

22-летний брат Леандера Дендонкера завершил карьеру

27 Июля 2023 • 19:28 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
12.08 17:00

22-летний защитник Ларс Дендонкер, являющийся братом более знаменитого хавбека Леандера Дендонкера, объявил о завершении профессиональной карьеры в своих социальных сетях. Причиной этому стали проблемы с сердцем.

Начинал свои первые шаги в футболе Дендонкер в родной Бельгии в академии «Брюгге». Три года назад перебрался с «Брайтон», выступал за команду не старше 23-х лет, после уходил в аренду в шотландский «Сент-Джонстон».

Летом прошлого года покинул систему «чаек», а год спустя объявил о том, что прощается с футболом как профессиональный игрок.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Ларс Дендонкер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН ЛУТОН ТАУН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
19:30 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» лидирует в гонке за форвардом «Арсенала» после отказа от Лукаку
19:28 · Англия. Премьер-лига
22-летний брат Леандера Дендонкера завершил карьеру
19:22 · Англия. Премьер-лига
​«Монпелье» отклонил предложение «Челси» по Ваи
19:12 · Англия. Премьер-лига
Источник: Бэсси перешёл из «Аякса» в «Фулхэм» за 21 млн евро
17:27 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» объявил об аренде голкипера «Интера» официально
17:26 · Англия. Премьер-лига
​«Грустно и странно»: Клопп прокомментировал уход Хендерсона
17:11 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Хоффенхайма» Ларсен стал игроком «Бёрнли» официально
17:10 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, что мешает трансферу Кейна в «Баварию»
16:54 · Англия. Премьер-лига
​«Ноттингем Форест» не связывался с Алексисом Санчесом
16:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по нападающему из Серии А
15:40 · Англия. Премьер-лига
​Фабиньо не отправится с «Ливерпулем» в Сингапур
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» всё ещё боится потерять Коло-Муани, игроком интересуется английский топ-клуб
15:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» до сих пор надеется продлить контракт с Уокером
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Тоттенхэм» запланировали встречу, чтобы ускорить сделку по Кейну
14:42 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» полузащитника «Ювентуса» 1
Все новости
Рекомендуем