​«Монпелье» отклонил предложение «Челси» по Ваи

«Монпелье» отказом ответил на первое предложение «Челси» по трансферу нападающего Элье Ваи. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe. Лондонский клуб предлагал за 20-летнего игрока 27,5 миллиона евро.

В то же время отмечается, что «Монпелье» открыт к дальнейшим переговорам. Очевидно, «паладины» ждут более привлекательного в финансовом плане предложения по своему воспитаннику. Сам Ваи хотел бы перебраться в лондонский топ-клуб.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Элье Ваи в 35 миллионов евро. За первую команду «Монпелье» форвард провёл 91 матч, в которых забил 32 гола.