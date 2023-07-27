​«Грустно и странно»: Клопп прокомментировал уход Хендерсона

Полузащитник Джордан Хендерсон покинул «Ливерпуль». В четверг было официально объявлено о трансфере 33-летнего футболиста в саудовский «Аль-Иттифак». Комментарий на этот счёт дал рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп.

«Это грустно и совершенно странно, потому что он единственный капитан, который меня был здесь, в «Ливерпуле». Но я думаю, что для него это захватывающе. Нам будет его не хватать – и как игрока, и как личности. Но, как я уже говорил, таков футбол», - сказал Клопп пресс-службе «Ливерпуля».

Напомним, что Джордан Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с лета 2011 года.