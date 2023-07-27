Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вингер «Хоффенхайма» Ларсен стал игроком «Бёрнли» официально

27 Июля 2023 • 17:11 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
11.08 22:00

Левый вингер немецкого «Хоффенхайма» Якоб-Бруун Ларсен – игрок английского «Бёрнли». О переходе футболиста в рамках годичной аренды сообщает пресс-служба английского клуба.

Датчанину 24 года, за «Хоффенхайм» он выступает на протяжении последних двух лет карьеры. В минувшем сезоне на его счету 14 появлений на поле в официальных турнирах и один гол.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает воспитанника дортмундской «Боруссии» в 3 млн евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда Венсана Компани заняла первое место в Чемпионшипе и триумфально вернулась в Премьер-лигу.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Хоффенхайм трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Якоб-Бруун Ларсен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
20:25 · Англия. Премьер-лига
Байи близок к тому, чтобы стать одноклубником Роналду
20:23 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Брайтон» отклонил новое предложение «Челси» по Кайседо»
19:30 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» лидирует в гонке за форвардом «Арсенала» после отказа от Лукаку
19:28 · Англия. Премьер-лига
22-летний брат Леандера Дендонкера завершил карьеру
19:22 · Англия. Премьер-лига
​«Монпелье» отклонил предложение «Челси» по Ваи
19:12 · Англия. Премьер-лига
Источник: Бэсси перешёл из «Аякса» в «Фулхэм» за 21 млн евро
17:27 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» объявил об аренде голкипера «Интера» официально
17:26 · Англия. Премьер-лига
​«Грустно и странно»: Клопп прокомментировал уход Хендерсона
17:11 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Хоффенхайма» Ларсен стал игроком «Бёрнли» официально
17:10 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, что мешает трансферу Кейна в «Баварию»
16:54 · Англия. Премьер-лига
​«Ноттингем Форест» не связывался с Алексисом Санчесом
16:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по нападающему из Серии А
15:40 · Англия. Премьер-лига
​Фабиньо не отправится с «Ливерпулем» в Сингапур
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» всё ещё боится потерять Коло-Муани, игроком интересуется английский топ-клуб
15:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» до сих пор надеется продлить контракт с Уокером
Все новости
Рекомендуем