Левый вингер немецкого «Хоффенхайма» Якоб-Бруун Ларсен – игрок английского «Бёрнли». О переходе футболиста в рамках годичной аренды сообщает пресс-служба английского клуба.

Датчанину 24 года, за «Хоффенхайм» он выступает на протяжении последних двух лет карьеры. В минувшем сезоне на его счету 14 появлений на поле в официальных турнирах и один гол.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает воспитанника дортмундской «Боруссии» в 3 млн евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда Венсана Компани заняла первое место в Чемпионшипе и триумфально вернулась в Премьер-лигу.