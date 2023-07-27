​Стало известно, что мешает трансферу Кейна в «Баварию»

«Бавария» хочет подписать Гарри Кейна, и в пятницу два топ-менеджера мюнхенского клуба вылетят на встречу с руководителями «Тоттенхэма» в Лондон. Тем не менее, для мюнхенцев ситуация осложнена тем, что видеть Кейна в своих рядах хочет и «ПСЖ».

Сам Кейн, которому в пятницу исполнится 30 лет, хочет перейти в «Баварию», однако присутствие «ПСЖ» создаёт условия рынка, пускай даже искусственного. Этой ситуаций намерен воспользоваться председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви, желающий заработать на трансфере как можно больше. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что у Даниэль Леви имеет хорошие отношения с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи.

Таким образом, интерес «ПСЖ» мешает скорому переезду звёздного Кейна в Мюнхен.