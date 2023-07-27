​«Ноттингем Форест» не связывался с Алексисом Санчесом

Английский клуб «Ноттингем Форест» не контактировал с Алексисом Санчесом, несмотря на появляющиеся слухи. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Алексис Санчес в настоящий момент числится в списке свободных агентов. В сезоне 2022/2023 чилиец выступал за «Марсель» во Франции.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 34-летнего Алексиса Санчеса в 4 миллиона евро. При этом подписать чилийца в летнее трансферное окно можно бесплатно.

Алексис Санчес в футбольном мире известен главным образом по выступлениям за «Барселону», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».