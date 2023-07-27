Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ноттингем Форест» не связывался с Алексисом Санчесом

27 Июля 2023 • 16:54 Комментировать

Английский клуб «Ноттингем Форест» не контактировал с Алексисом Санчесом, несмотря на появляющиеся слухи. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Алексис Санчес в настоящий момент числится в списке свободных агентов. В сезоне 2022/2023 чилиец выступал за «Марсель» во Франции.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 34-летнего Алексиса Санчеса в 4 миллиона евро. При этом подписать чилийца в летнее трансферное окно можно бесплатно.

Алексис Санчес в футбольном мире известен главным образом по выступлениям за «Барселону», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алексис Санчес Ноттингем Форест трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
17:11 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Хоффенхайма» Ларсен стал игроком «Бёрнли» официально
17:10 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, что мешает трансферу Кейна в «Баварию»
16:54 · Англия. Премьер-лига
​«Ноттингем Форест» не связывался с Алексисом Санчесом
16:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по нападающему из Серии А
15:40 · Англия. Премьер-лига
​Фабиньо не отправится с «Ливерпулем» в Сингапур
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» всё ещё боится потерять Коло-Муани, игроком интересуется английский топ-клуб
15:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» до сих пор надеется продлить контракт с Уокером
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Тоттенхэм» запланировали встречу, чтобы ускорить сделку по Кейну
14:42 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» полузащитника «Ювентуса»
14:33 · Англия. Премьер-лига
​Хендерсон воссоединился с Джеррардом: о трансфере в «Аль-Иттифак» объявлено официально
13:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нужен новый нападающий»
13:45 · Англия. Премьер-лига
​У Стерлинга есть предложение из Саудовской Аравии
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить бразильца, которым интересовался ЦСКА
13:21 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я очень доволен Кепой, он демонстрирует большую приверженность»
13:00 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа не перейдёт в «Баварию» по двум причинам
Все новости
Рекомендуем