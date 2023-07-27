​«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по нападающему из Серии А

«Манчестер Юнайтед» собирается отправить первое официальное предложение по нападающему «Аталанты» Расмуму Хёйлунну на следующей неделе. Об этом рассказывает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Романо сообщал о том, что «красные дьяволы» уже сделали предложение по Хёйлунну, но это предложение было устным. Также есть информация о заявке на трансфер 20-летнего Хёйлунна со стороны «ПСЖ». Гранд Лиги 1 контактирует с представителями датского футболиста.

Расмус Хёйлунн оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 45 миллионов евро.