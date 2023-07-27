​Фабиньо не отправится с «Ливерпулем» в Сингапур

Полузащитник Фабиньо в обозримом будущем может сменить «Ливерпуль» на «Аль-Иттихад». 29-летний бразилец не отправится с грандом Премьер-лиги в Сингапур, где команда Юргена Клоппа проведёт товарищеские матчи против «Лестера» и «Баварии». Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal со ссылкой на The Athletic.

В какой-то момент трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» оказался под угрозой срыва из-за проблем со структурой оплаты, но переговорный процесс возобновился.

Напомним, что ранее «Ливерпуль» объявил о трансфере в «Аль-Иттифак» Джордана Хендерсона. Полузащитник выступал за «красных» на протяжении двенадцати сезонов.