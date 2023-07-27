«Айнтрахт» всё ещё боится потерять Коло-Муани, игроком интересуется английский топ-клуб

Франкфуртский «Айнтрахт» всерьёз опасается потерять этим летом своего нападающего Рандаля Коло-Муани. По информации от журналиста Кристиана Фалька, интерес к футболисту всё ещё сохраняет «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг контактировал с футболистом, чтобы убедить его в переезде на «Олд Траффорд».

Напомним, «Айнтрахт» ранее требовал за Коло-Муани сумму в районе 80 миллионов евро. В своём первом сезоне в Бундеслиге Рандаль забил 14 голов и отдал 11 ассистов, чем и привлёк внимание европейских грандов. Игрок был интересен «Баварии», но мюнхенцы решили сосредоточиться на Гарри Кейне из «Тоттенхэма».